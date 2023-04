Serie B 2022/2023, 0-0 tra Perugia e Cosenza nello scontro salvezza del “Curi”

Perugia e Cosenza hanno pareggiato 0-0 nel match della trentaquattresima giornata della Serie B 2022/2023, andato in scena oggi al “Renato Curi”. Gli umbri padroni di casa non sono riusciti a trovare una vittoria che manca ormai da settimane, andando a collezionare appena il secondo punto nelle ultime cinque giornate di campionato. Un risultato che fa restare il Perugia al quartultimo posto in classifica con 35 punti, una situazione sempre più in bilico perchè le ultime della classe si avvicinano minacciosamente. In questo momento gli uomini di Castori sarebbero costretti al playout. Il Cosenza invece, pur non brillando, colleziona il sesto risultato utile consecutivo e rimane con tre lunghezze di vantaggio sul Perugia e con un punto di margine sulla zona playout. Per entrambe le compagini comunque il finale di campionato si prospetta davvero infuocato.

La cronaca – La partita inizia su ritmi piuttosto blandi, con il Perugia che prova a fare gioco ma faticando molto a rendersi pericoloso negli ultimi 20 metri. Il match appare bloccato, anche a causa della posta in palio davvero alta arrivati a questo punto della stagione. Il Cosenza concede pochissimo pur faticando a ripartire, ma in realtà è proprio per i calabresi l’unica vera occasione del primo tempo: al 21′ Marras pesca in area Delic, l’attaccante forse sfiora appena il pallone con la testa e la sfera termina di pochissimo a lato della porta difesa da Furlan. Per il resto i primi 45 minuti scorrono senza particolari sussulti, con Matos costretto a uscire per infortunio al 34′ lasciando spazio a Di Serio tra i padroni di casa. Le due squadre tornano così negli spogliatoi sullo 0-0.

Al ritorno in campo iniziano anche le girandole delle sostituzioni, con il Perugia che sembra voler spingere maggiormente alla ricerca della vittoria. Al 52′ però è il Cosenza a colpire il palo con Delic, abile a girarsi in area liberandosi del diretto avversario ma poco fortunato colpendo il legno alla destra di Furlan. A dare nuova linfa alla manovra del Perugia ci pensa Lisi, molto attivo fin da subito. Nella fase centrale della ripresa gli umbri mettono sotto il Cosenza e la migliore occasione arriva al 67′ proprio con Lisi che però calcia alto da ottima posizione una sorta di rigore in movimento al volo sul cross basso dalla destra. Nel finale di partita saltano gli schemi, il Cosenza protesta per un paio di episodi in area del Perugia e su uno di questi al minuto 85 viene espulso Marras per doppia ammonizione. Marcenaro caccia l’attaccante per simulazione, tra le proteste che provocano una lunga interruzione del gioco. L’assalto finale del Perugia porta a un colpo di testa di Luperini, con gli umbri che si salvano anche da un pericolosissimo contropiede ospite.