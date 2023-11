Pagelle Catanzaro-Modena 1-2: voti e tabellino Serie B 2023/2024

Secondo ko consecutivo per il Catanzaro. I giallorossi perdono in rimonta in casa contro il Modena per 2-1, che ribalta il vantaggio di Vandeputte, quinto gol in campionato, con le reti di Manconi al 27′ e di Bozhanaj al 95′. Sfortunata la squadra di Vivarini, che colpisce una traversa con Ambrosino nell’azione precedente al gol del 2-1 modenese. Ko pesante anche in ottica classifica con la squadra di Bianco che si issa al terzo posto a 22 punti, scavalcando proprio il Catanzaro, fermo a 21.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 6; Oliveri 6, Scognamillo 5,5, Brighenti 6, Veroli 6; Stoppa 6,5 (71′ Sounas 6), Ghion 6 (83′ D’Andrea sv), Pontisso 5 (71′ Pompetti 6), Vandeputte 6,5; Donnarumma 6,5 (58′ Biasci 6), Iemmello 6 (58′ Ambrosino 5,5). Allenatore: Vivarini 6.

MODENA (4-3-3): Seculin 6; Ponsi 5,5 (73′ Pergreffi 6), Palumbo 6, Riccio 6, Zaro 5,5; Tremolada 5,5 (73′ Bozhanaj 7), Magnino 6, Guiebre 5,5 (61′ Bonfanti 6); Duca 6, Oukhadda 6, Manconi 6,5 (83′ Cotali sv). Allenatore: Bianco 6.

ARBITRO: Di Bello.

RETI: 20′ Vandeputte, 27′ Manconi, 95′ Bozhanaj.

AMMONITI: Zaro, Ponsi, Palumbo, Scognamillo, Brighenti, Bozhanaj.

RECUPERO: 4′ pt, 6′ st.