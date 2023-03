FA Cup 2022/2023: Tottenham eliminato dallo Sheffield, Manchester United avanti in rimonta

Tante sorprese nella serata di FA Cup 2022/2023 in cui si è delineato il quadro dei quarti di finale. Spicca l’eliminazione del Tottenham di Antonio Conte, battuto di misura dallo Sheffield United. Gli Spurs tirano più volte in porta e fanno più possesso palla, ma a decidere il match è la rete di Iliman Ndiaye al 79′. Estromesso dalla competizione anche un altro club di Premier League, ovvero il Southampton, caduto in casa contro il Grimsby. Due rigori di Holohan mandano in paradiso i tifosi del club 16° in League Two, quarta serie. Ai padroni di casa non basta la rete di Caleta-Car né un 75% di possesso palla. Avanti anche il Burnley, che batte al 90′ il Fleetwood grazie a una rete di Roberts, mentre il Manchester United supera in rimonta il West Ham. Finisce 3-1 all’Old Trafford, con l’autorete di Aguerd e i gol di Garnacho e Fred che ribaltano l’iniziale vantaggio di Benrahma.