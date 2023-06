Inter, New York Times: “Zhang chiede 1,2 miliardi per la cessione del club”

A poche ore dalla finale di Champions League contro il Manchester City, l’Inter torna a far parlare anche per le voci di una vendita del club. Secondo il New York Times, non mancherebbero i possibili acquirenti per il club nerazzurro. Tra privati e fondi di investimento, ci sarebbero state diverse manifestazioni di interesse anche se queste non si sono ancora trasformate in una vera e propria offerta formale. A spaventare gli acquirenti è soprattutto la richiesta del presidente Steven Zhang, che per vendere l’Inter sembra chiedere una cifra intorno a 1,2 miliardi di euro.