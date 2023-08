Pagelle Bari-Palermo 0-0: voti e tabellino Serie B 2023/2024

Le pagelle di Bari-Palermo 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la prima giornata di Serie B 2023/2024. Succede di tutto al San Nicola, con due rossi e un rigore contro i galletti ma con Di Mariano che lo sbaglia, assalto nel finale da parte dei rosanero in undici contro nove, nel recupero extra large gol di Brunori ma annullato col Var al 100′ per un fuorigioco millimetrico.

BARI (4-3-1-2): Brenno 6.5; Dorval 6.5, Di Cesare 4.5, Vicari 6.5, Ricci 5.5; Benali 5 (39′ st Pucino sv), Maiello 5, Maita 4.5; Sibilli 6 (15′ st Zuzek 6); Diaw sv (15′ pt Scheilder 5, 39′ st Edjouma sv), Nasti 6 (16′ st Menez 6). In panchina: Frattali, Perrotta, Matino, Bellomo, Faggi, Lops, Morachioli. Allenatore: Mignani 6.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6.5; Mateju 5, Lucioni 6, Marconi 5.5 (24′ st Buttaro 6.5), Ceccaroni 6; Vasic 6 (33′ st Saric sv), Stulac 6 (24′ st Mancuso 6), Gomes 5.5; Insigne 5 (33 ‘st Valente sv), Brunori 5.5, Di Mariano 4 (33’ st Soleri sv). In panchina: Desplanches, Nespola, Jensen, Segre, Nedelcearu, Damiani. Allenatore: Corini 5.

ARBITRO: Maresca di Napoli 4.

NOTE: serata calda, terreno in ottime condizioni, spettatori 22.811 spettatori (8.028 abbonati, 265 tifosi ospiti), incasso non comunicato. Al 23’st Di Mariano fallisce un calcio di rigore. Espulsi al 5’st Maita per gioco falloso e al 22’st Di Cesare per doppia ammonizione. Ammoniti: Marconi, Sibilli, Corini dalla panchina, Maiello, Benali, Vasic, Insigne, Menez, Brenno. Angoli: 5-3 per il Palermo. Recupero: 8′; 10′