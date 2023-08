Roma, Mourinho: “Bruno Conti in panchina al posto mio? Un onore, ci darà una spinta in più”

José Mourinho ha commentato la presenza di Bruno Conti sulla panchina della Roma in occasione del match della prima giornata di Serie A 2023/2024 contro la Salernitana. In virtù della squalifica del tecnico portoghese e del suo vice Foti, sarà proprio la leggenda del club a prendere il posto dello Special One. “Per me è un onore. Quando ho parlato con lui la prima volta ho percepito subito il suo entusiasmo e il suo trasporto: sono io che lo ringrazio per le emozioni che mi ha restituito. Sono certo che domenica ci darà una spinta in più assieme ai nostri tifosi” ha dichiarato Mourinho.