Ligue 1 2023/2024: Vitinha salva il Marsiglia, 2-2 a Metz

Pirotecnico 2-2 tra Metz e Marsiglia nell’anticipo della seconda giornata della Ligue 1 2023/2024. Una partita dai due volti, con gli ospiti che passano in vantaggio al 14′ con Soglo e sembrano poter gestire in modo agevole, anche perché all’ora di gioco c’è l’espulsione di Lo per un brutto intervento. Tutto apparecchiato per una comoda vittoria dei ragazzi di Marcelino, ma ecco che l’OM fatica tanto all’improvviso nel secondo tempo e ci sono due gol in sei minuti con Sabaly e Mikautadze. La squadra di Boloni sogna di vincere con un uomo in meno, invece a salvare gli ospiti nel finale è Vitinha che pareggia i conti sall’82’. Primo punto per i padroni di casa, a quota quattro invece l’OM.