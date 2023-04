Tuffi, World Cup Xi’An 2023 finali tre metri: Chiara Pellacani nona, Lorenzo Marsaglia sesto

I risultati della seconda giornata della prima tappa della World Cup 2023 di tuffi, in scena a Xi’An in Cina. Nelle finali del trampolino da 3 metri presenti anche due italiani, che hanno ben figurato: si tratta dei due campioni europei in carica, Chiara Pellacani e Lorenzo Marsaglia. Nella gara femminile la 20enne romana ha chiuso al nono posto con il totale di 295.30 punti, un risultato figlio di un’ottima prestazione che ha visto come unico rammarico l’ingresso abbondante del doppio e mezzo rovesciato che è valso solo 45 punti all’azzurra. Doppietta cinese come da pronostico, con Yiwn Chen che domina con 392.70, seguita dalla compagna Yani Chang con 336.55 e dalla giapponese Sayaka Mikami che chiude il podio con 302.30.

Tra gli uomini invece Lorenzo Marsaglia ha condotto una gara di alto livello che è valsa il sesto posto a quota 399.05 punti. L’azzurro tesserato per Marina Militare e CC Aniene ha in particolare impressionato con il doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti, tuffo che gli ha portato in dote 76.50 punti. Anche in questo caso festeggia la Cina, data la vittoria di Zongyuan Wang con 553.15 punti. Sul podio con lui il britannico Jack Laugher con 442.95 e il tedesco Moritz Wesemann con 439.70.