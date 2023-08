Europei femminili volley 2023: Rocco Commisso presente sugli spalti per Italia-Francia

Tra gli spettatori presenti sugli spalti di Palazzo Wanny di Firenze, dove va in scena il quarto di finale degli Europei femminili di volley tra Italia e Francia, c’è anche Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina non si è lasciato sfuggire l’occasione e si è recato al palazzetto per assistere alla sfida e sostenere le azzurre. Curiosamente, quando è stato inquadrato dalle telecamere stava cantando l’inno italiano, o quantomeno ci stava provando.