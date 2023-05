MOVIOLA – Modena-Bari, rigore Diaw: proteste per l’entità del fallo di Ricci su Duca

Il Modena pareggia sul finale di partita contro il Bari, in lotta corsa verso la promozione diretta. La formazione pugliese frena però a causa del pareggio sul campo dei gialloblù, firmato da Diaw su rigore. Il penalty arriva al 76esimo quando Duca, entrando palla al piede in area, viene messo giù da Ricci. L’arbitro indica subito il dischetto, ma non sono mancate le lamentele da parte della panchina biancorossa, che ha reputato il fallo “debole” in ottica rigore.