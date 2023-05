Atalanta-Juventus, i convocati di Massimiliano Allegri: c’è Di Maria, torna Kean

La Juventus, dopo essere tornata alla vittoria nel turno infrasettimanale con il Lecce, vuole portare a casa altri tre punti nel match del Gewiss Stadium contro l’Atalanta valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per i bianconeri è una partita estremamente importante poiché si tratta di uno scontro diretto in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In vista di questo appuntamento il tecnico dei piemontesi Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati, tra i quali figurano nuovamente Angel Di Maria e Moise Kean. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione dell’allenatore toscano:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri;

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli;

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.