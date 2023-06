Roma, Pellegrini ai tifosi: “Siete unici, rimarremo sempre uniti”

Un momento delicato sicuramente per la Roma quello post sconfitta della finale di Europa League contro il Siviglia soprattutto per il modo in cui è arrivata. A prendere parola da vero capitano è stato Lorenzo Pellegrini che in un video messaggio ha voluto ringraziare tutto il popolo giallorosso.

Queste le parole di Pellegrini: “Siete stati unici, ci tenevo a ringraziarvi, perchè è dall’inizio della stagione, dalla presentazione con lo Shaktar, fino alla finale di mercoledì, ci avete dimostrato tutto il vostro amore e tutto quello che avete fatto per noi ci rimarrà per sempre sulla pelle e nel cuore. Volevamo regalarvi un’altra gioia immensa, un altro trofeo. Sono qui per ricordare a tutti che l’As Roma è una grande famiglia e rimarrà sempre unita. Le battaglie future le giocheremo sempre insieme. Non ho mai nascosto quelle che erano le nostre ambizioni, ho sempre cercato di infondere certezza ai miei compagni e sarà quello che continuerò a fare. Domenica ci aspetta una partita importante e vogliamo restituirvi l’abbraccio che voi ci avete dato durante tutta la stagione“.