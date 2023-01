Modena, trasferta di Terni vietata ai tifosi emiliani: rischio scontri con Reggiana

I tifosi del Modena, in occasione della sfida di sabato contro la Ternana, non potranno essere presenti alla stadio Libero Liberati. Il prefetto della città umbra Giovanni Bruno, per ragioni di ordine pubblico ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti e l’annullamento con rimborso dei tagliandi eventualmente già venduti ai residenti nella provincia modenese. Secondo il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ci sarebbero rischi connessi agli incontri Ternana-Modena di serie B e San Donato Tavernelle-Reggiana di Serie C, in programma entrambi il 28 gennaio.

E’ dunque “emerso il concreto pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in ragione della storica acerrima rivalità tra la tifoseria modenese e quella reggiana le quali, per raggiungere le località di gara, si troverebbero a percorrere gran parte delle stesse tratte autostradali nei medesimi orari, con elevata possibilità di incontrarsi, soprattutto nei pressi delle aree di servizio, e dar luogo ad atti di intemperanza con possibili ripercussioni per l’utenza stradale”.

In seguito a tale annuncio il Modena ha diramato un comunicato in risposta: “Il club esprime sorpresa, soprattutto per le tempistiche del provvedimento ed esprime massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, di coloro che avevano già programmato la trasferta e acquistato il tagliando per assistere alla gara di Terni ed essere, come sempre, con passione e civiltà, vicini alla squadra”.