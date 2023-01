Combinata nordica, Seefeld 2023: rimonta e successo per Oftebro, tre azzurri in zona punti

Splendida rimonta di Jens Luraas Oftebro nella prima gara del Triple di Seefeld, valida per la Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di combinata nordica. Il norvegese ha firmato una grande frazione sugli sci dove è stato capace di recuperare 44″ a Jarl Magnus Riiber per poi avere la meglio nel finale della Gundersen, conquistando il terzo successo individuale della carriera. Quinto podio consecutivo per Lamparter, che ha chiuso secondo davanti a Schmid.

Sono ben tre gi azzurri in zona punti: Raffaele Buzzi 24esimo, Aaron Kostner 27esimo e Samuel Costa 30esimo. Si qualificano per gara-2 (avanzano i primi 50 della competizione odierna) anche Alessandro Pittin 44esimo e Domenico Mariotti 50esimo.