Settore ospiti della BayArena soldout in vista della sfida tra Bayer Leverkusen e Roma, valida per il ritorno delle semifinali di Europa League 2022/2023. Si ripartirà dall’1-0 dell’Olimpico ma la squadra di Mourinho sarà sostenuta da tantissimi tifosi in arrivo dalla Capitale. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, da Roma arriveranno 1800 tifosi giallorossi.