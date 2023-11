LIVE – Bari-Ascoli, Serie B 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Bari-Ascoli match valido per la dodicesima giornata di Serie B 2023/2024. Marino sta provando a mettere insieme i pezzi nel Bari che vuole cavalcare il sogno della promozione in Serie A. La prima vittoria del nuovo allenatore è arrivata nel turno precedente, ora si deve dare continuità. A Bari arriva un Ascoli arrabbiato per il passo falso interno contro il Parma di Pecchia e che quindi vuole riprendere subito quota. Si parte alle 14.00.

Bari-Ascoli (ore 14.00)