LIVE – Catanzaro-Modena, Serie B 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Catanzaro-Modena match valido per la dodicesima giornata di Serie B 2023/2024. Al Ceravolo sabato 4 novembre sarà tempo di uno scontro playoff di alta quota in Serie B. Le Aquile vengono da un passo falso pesante in quel di Como, ma il pubblico e la meravigliosa cornice calabrese sono pronti a spingere Iemmello e compagni. Difronte un Modena, tornato grande, dopo alcune stagioni in ombra e con una vittoria firmerebbe il sorpasso proprio sul Catanzaro.

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con la diretta scritta.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Catanzaro-Modena (ore 14.00)