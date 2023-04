Lega Serie B: “La priorità va a salvaguardare la competizione sportiva”

Il Consiglio direttivo della Lega Serie B ha approvato “importanti progetti di pianificazione strategica e aziendale, attraverso una partnership di alto livello. Il Consiglio ha sottolineato la assoluta priorità della salvaguardia della competizione sportiva, il cui regolare svolgimento dev’essere preservato da ogni alterazione”.

Nella giornata di mercoledì il procuratore federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, Sezione Disciplinare, la Reggina a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari del proprio legale, Paolo Castaldi, per il mancato pagamento a diversi tesserati degli emolumenti di gennaio e febbraio nonché del permanere del mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre.