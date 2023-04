Milan, Scaroni: “La storia dello stadio è diventata una saga decennale”

“Questa storia dello stadio del Milan è diventata una saga decennale, giorni fa ho letto su un blog che mi chiama ‘Stadioni’ perché ne parlo tanto. Ma perché lo faccio? Nel mondo è possibile aumentare i ricavi se si ha uno stadio efficiente. Non vogliamo aumentare i prezzi dei biglietti, vogliamo avere la possibilità di ospitare aziende che fanno grandi investimenti”. Queste le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, durante l’evento “Soldi vs Idee” all’Università Bocconi di Milano: “Una semifinale di Champions come quella contro l’Inter potrebbe garantire la vendita di un posto anche a 5mila euro per un pacchetto ‘executive’ per le aziende che potrebbero regalare ai propri clienti la serata dell’anno”, ha dichiarato Scaroni.