Lazio: Immobile dal 1° con l’Inter, ballottaggio Casale-Patric

Tutti disponibili, nessuno escluso. La Lazio di Sarri viaggia spedita verso il big match contro l’Inter con tutta la rosa a disposizione: Cataldi ha scontato la squalifica e tornerà in mezzo al campo, Zaccagni ha superato i dolori post Torino e Immobile scalpita per una maglia da titolare. Proprio l’attaccante è la nota più lieta; la costola rotta nell’incidente stradale fa sempre meno male e contro i nerazzurri quasi sicuramente sarà lui a guidare l’attacco dall’inizio, supportato da Felipe Anderson e Zaccagni. L’unico ballottaggio è quello in difesa con Casale e Patric a contendersi la maglia al fianco di Romagnoli: il primo è favorito, ma le prestazioni dello spagnolo hanno messo più di un dubbio in testa a Sarri che ha ancora due allenamenti prima di scegliere.