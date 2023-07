Lecco, lanciata raccolta firme per l’iscrizione in Serie B: “Rispetto per il merito e per lo sport”

In attesa di scoprire il proprio destino, il Lecco continua a sperare di poter prendere parte al prossimo campionato di Serie B. Oltre al ricorso al Tar, è stata anche lanciata sul web una petizione per l’iscrizione al prossimo campionato. “Rispetto per il merito. Rispetto per lo sport. Rispetto per il talento. Rispetto per Lecco” si legge sulla raccolta firme partita sulla piattaforma change.org (change.org/LeccoinserieB).

A rilanciarla, invitando a firmare, anche il sindaco Mauro Gattinoni, che sui social ha scritto: “Crediamo che la promozione in serie B sia stata conquistata, con merito, sul campo dalla Calcio Lecco. Con questo appello chiediamo al Coni e al Ministro dello Sport Andrea Abodi di unirsi esplicitamente alla Figc e alla lega calcio di serie B nel riconoscere il valore prioritario del merito sportivo e di impegnarsi per far giocare il prossimo campionato alla Calcio Lecco 1912 in serie B“.