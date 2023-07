Roma, l’Uefa respinge il ricorso: Mourinho salterà quattro partite per squalifica

Tramite un comunicato ufficiale, la Commissione d’Appello UEFA ha reso note le decisioni prese in merito ai vari ricorsi presentati dai club. La notizia principale riguarda il ricorso della Roma, che è stato rigettato e di conseguenza è stata confermata la decisione presa originariamente il 21 giugno. Ciò vuol dire che José Mourinho salterà per squalifica le prime quattro partite del girone di Europa League 2023/2024. Il tecnico portoghese paga “un linguaggio offensivo rivolto a un ufficiale di gara” in occasione della finale dello scorso anno contro il Siviglia.

L’unico ricorso parzialmente accolto è stato quello del Bayer Leverkusen. Di seguito la sanzione per il club tedesco: “Ammenda di € 30.000 e chiusura parziale dello stadio del Bayer 04 Leverkusen, che sarà composto da almeno 5.000 posti durante la prossima partita che giocherà come club ospitante, per accensione di fuochi d’artificio e lancio di oggetti. Detta chiusura parziale dello stadio è sospesa per un periodo di prova di due anni, a decorrere dalla data della presente decisione“.