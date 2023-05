Genoa, Wander sulla promozione in Serie A: “Torniamo dove meritiamo di essere, ringrazio i tifosi”

“A nome di 777, vorrei congratularmi con il Genoa per il prestigioso risultato raggiunto oggi. Siamo orgogliosi di vedere il Genoa tornare in Serie A, dove merita di stare. Sapevamo che questo viaggio sarebbe stato difficile, ma la nostra fiducia e la nostra convinzione non hanno mai vacillato”. Così Josh Wander su twitter, co-fondatore di 777 Partners proprietaria del Grifone, commentando la promozione della squadra rossoblù allenata da Gilardino nella massima serie. “Tutti in società hanno lavorato instancabilmente e i nostri giocatori e tutti i membri dello staff hanno lottato duramente per noi per tutta la stagione . Voglio ringraziare in particolare i nostri incredibili tifosi, la cui passione e fede hanno contribuito in modo determinante a questo successo. Non vedo l’ora di festeggiare con voi al Ferraris molto presto. Forza Genoa! Only One Year!”.