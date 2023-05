Highlights e gol Liverpool-Brentford 1-0, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 9

Il video con highlights e gol di Liverpool-Brentford 1-0, match valevole per la trentacinquesima giornata della Premier League 2022/2023. I Reds conquistano i tre punti grazie a una rete del solito Salah e si rilanciano in ottica qualificazione alla prossima Champions League, mettendo pressione a Newcastle e Manchester United. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Klopp, trascinata ancora una volta dall’egiziano, al 19° centro stagionale.

LA CRONACA