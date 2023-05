Roma-Inter 0-2, i nerazzurri non si fermano: la reazione di uno scatenato Tramontana (VIDEO)

di Antonio Sepe 64

Il video con l’esultanza di Filippo Tramontana in Roma-Inter 0-2, match del 34° turno della Serie A 2022/2023. Grande gioia per il noto tifoso nerazzurro, che festeggia un’importante vittoria in ottica qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Inzaghi dà seguito ai successi contro Lazio e Verona e blinda la quarta posizione. Al settimo cielo Tramontana, il quale impazzisce di felicità alle reti di Dimarco e Lukaku e si gode un prezioso successo. Di seguito le reazioni di Tramontana, storico telecronista tifoso nerazzurro.