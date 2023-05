Frosinone in Serie A, festeggiamenti fino all’alba: nessun incidente

Dopo aver aritmeticamente conquistato la promozione in Serie A, giunta grazie al successo interno per 3-1 contro la Reggina, i tifosi del Frosinone hanno festeggiato allo Stadio Benito Stirpe, poi tra le strade della città fino all’albra, dando vita a cortei e cori per la terza conquista della massima serie calcistica. Alla sala operativa dei carabinieri e a quella della polizia non sono giunte segnalazioni: non ci sono stati né incidenti, né danneggiamenti. Nessun ferito, inoltre, risulta medicato al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani per conseguenze legate alla festa.

All’alba, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha parlato di “felicità e orgoglio tutto ciociaro che si mescolano nel salutare il prestigioso traguardo”. Alla partita non era presente, per la prima volta, il presidente Maurizio Stirpe, in segno di lutto per la morte del fratello Curzio, stroncato in settimana da un malore. A lui ed alla famiglia il sindaco ha rivolto “un grande ringraziamento. La famiglia Stirpe ha infuso la propria vision ed i propri valori in questa grande avventura calcistica che è stata in grado di sviluppare una vera cultura di riscatto e valorizzazione del territorio partendo dallo sport”.