Djokovic tornerà a giocare gli US Open nel 2023: sì del governo ad ingresso non vaccinati

Arriva il sì del governo di Joe Biden per quel che concerne, a partire dall’11 maggio, la possibilità di ingresso negli Stati Uniti per i cittadini stranieri non vaccinati contro il Covid-19, le cui restrizioni termineranno ufficialmente proprio tra nove giorni. La notizia ha anche un chiaro riflesso sportivo, in particolar modo tennistico: è adesso certo, infatti, che Novak Djokovic potrà tornare a giocare gli US Open nel 2023, dopo averli saltati nella scorsa stagione per il suddetto motivo. A riportare la notizia è ‘La Gazzetta dello Sport’, che riferisce come questa non sia più soltanto un’indiscrezione, dal momento che, nella notte, è arrivata una nota ufficiale da parte della Casa Bianca. Insomma, una buona notizia per il campione serbo: ricordiamo che, al pari di Rafael Nadal, Djokovic è il tennista ad aver vinto più titoli Slam nella storia del tennis maschile (22).