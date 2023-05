Rublev-Khachanov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Andrey Rublev se la vedrà contro Karen Khachanov negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. Il primo (contando anche quello andato in scena sul circuito Challenger) si trova in vantaggio per 3-2 negli scontri diretti. Partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Recentemente ha trionfato nel Masters 1000 di Montecarlo e si è spinto fino alla finale in quel di Banja Luka (Bosnia ed Erzegovina). Nella capitale spagnola deve ancora perdere un set a differenza del proprio avversario.

Quest’ultimo è reduce dai due successi in tre parziali rispettivamente ai danni del brasiliano Thiago Monteiro e del veterano di casa Roberto Bautista Agut. Rublev, dunque, è alla ricerca di un altro risultato di prestigio. L’obiettivo è quello di garantirsi un potenziale quarto di finale contro uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno, oppure il tedesco Alexander Zverev, sempre più su ottimi livelli dopo l’infortunio alla caviglia. Khachanov non starà a guardare. Quest’anno, infatti, sta disputando una stagione assolutamente da protagonista grazie alle semifinali ottenute rispettivamente agli Australian Open e a Miami.

Rublev e Khachanov scenderanno in campo oggi (martedì 2 maggio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Manolo Santana Stadium con inizio fissato non prima delle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora la kermesse spagnola mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Rublev e Khachanov garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.