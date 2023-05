Frosinone, Grosso: “Grande soddisfazione, messa la ciliegina sulla torta”

“Una grossa soddisfazione, l’emozione è ancora viva, la stanchezza anche, ho fatto fatica a prendere sonno”. Fabio Grosso si sta godendo la grande gioia della promozione in A col Frosinone. “C’era una ciliegina molto pesante che tutti quanti dovevamo sollevare e mettere sulla torta e ieri ci siamo riusciti. La frenata delle ultime settimane? Siamo stati sempre dentro, poi ricordiamo che la squadra era partita con altre mire ma le tante vittorie iniziali ci hanno dato fiducia e coraggio, raramente abbiamo sbagliato partite e prestazioni, siamo stati sempre lassù”, racconta il tecnico a Sky Sport. “Il direttore che mi ha sempre trasmesso serenità e fiducia. Ai ragazzi è stato permesso di esprimere la loro qualità e fra giovani e più esperti abbiamo trovato una miscela atomica“. Infine Grosso si è soffermato sul suo rinnovo contrattuale: “Del futuro non abbiamo mai parlato, sono riconoscente al Frosinone, col direttore c’è un rapporto di stima e fiducia importanti. Adesso ci sarà tempo per parlarne, mi piacerebbe continuare: sono stato accolto benissimo, qui c’è senso di appartenenza, passione, me ne sono accorto nei momenti difficili che sono stati le basi per costruire i momenti felici”.