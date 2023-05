Udinese-Napoli, attesi 10.000 tifosi napoletani alla Dacia Arena

di Mattia Zucchiatti 19

Udinese-Napoli, la partita che potrebbe assegnare agli azzurri lo scudetto, si gioca giovedì alle 20,45. Attesi 10mila tifosi napoletani che occuperanno metà stadio. E’ quanto emerge dalla riunione in prefettura a Udine in vista della gara alla Dacia Arena. Il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, a margine del vertice, ha fatto sapere “è stato richiesto un ulteriore rafforzamento della vigilanza ma non crediamo ci sarà alcun problema di ordine pubblico”. La partita, in caso di pareggio o vittoria degli ospiti, regalerebbe al Napoli il terzo scudetto (sempre che la Lazio batta il Sassuolo il giorno prima, altrimenti l’aritmetica verrebbe anticipata). “Auspichiamo che non ci siano contrasti con la tifoseria di casa e anche la società Udinese si attiverà con un’attività di mediazione con i propri ultras”, ha detto il prefetto. “Lo stadio sarà riempito per almeno la metà da tifosi del Napoli, ce ne aspettiamo circa 10 mila”, ha aggiunto.