Frosinone, Borrelli su rigore stende il Benevento: +8 sul Genoa

Il Frosinone blinda la vetta e allunga su Reggina (sconfitto dal Sudtirol) e Genoa (0-0 col Pisa). La squadra di Fabio Grosso ha battuto 1-0 il Benevento e ha collezionato la quarta vittoria consecutiva in Serie B. Sono 48 i punti dei ciociari, otto lunghezze in più della squadra di Gilardino. A decidere il match è stato Borrelli all’80’ su rigore. Classifica sempre più preoccupante invece per i sanniti che non vincono da cinque turni e restano a 23 punti, a sole due lunghezze dal Cosenza ultimo.