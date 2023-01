Volley, Superlega 2022/2023: vittorie al tie-break per Piacenza e Siena, ko Taranto e Padova

Si sono concluse al tie-break entrambe le partite valevoli per la sesta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile andate in scena alle 15:30. La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha sconfitto la Gioiella Prisma Taranto per 3-2 (29-27, 25-21, 20-25, 23-25, 15-9) mentre l’Emma Villas Aubay Siena ha battuto la Pallavolo Padova con il punteggio di 3-2 (21-25, 21-25, 25-14, 25-14, 15-13).

CLASSIFICA E RISULTATI REGULAR SEASON

PIACENZA-TARANTO 3-2: Piacenza che fin da subito capisce che dovrà faticare ben più di quanto si pensasse alla vigilia. I primi due set finiscono comunque nelle mani dei ragazzi di Botti, che nel primo annullano tre set point per il 29-27 finale, mentre nel secondo prevalgono per 25-21. Taranto però non molla e mette in piedi una super rimonta, conquistando la terza frazione per 25-23 e la quarta per 25-23. Si va dunque al tie-break, dove Piacenza prende il largo e blinda la vittoria, maturata poi con il punteggio di 15-9.

SIENA-PADOVA 3-2: Primo set dominato da Padova, che domina il lungo e in largo e, dopo esser stata avanti anche di 6 lunghezze, s’impone per 25-21. Stesso copione e stesso punteggio per la seconda frazione, conquistata da Padova con un comodo 25-21. Con la vittoria ormai all’orizzonte, i veneti però si adagiano sugli allori e favoriscono la rimonta della squadra di casa. Il terzo e il quarto parziale sono un massacro e Siena se li aggiudica entrambi per 25-14. In occasione del tie-break torna a regnare l’equilibrio, ma a spuntarla è ancora l’Emma Villas, che recupera uno svantaggio di tre punti e trionfa per 15-13.