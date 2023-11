Burnley, problema di salute mentale per Lyle Foster. Kompany: “Come club lo sosterremo pienamente”

Lyle Foster, attaccante sudafricano del Burnley, sarà indisponibile per un periodo indefinito di tempo. Il motivo non è un infortunio né un problema fisico bensì un problema legato alla propria salute mentale. Alcuni mesi fa, Foster aveva rivelato di soffrire di depressione e dunque resterà lontano dai campi per proseguire le cure. Ad annunciarlo è stato il tecnico del club, Vincent Kompany, spiegando come la società abbia manifestato la propria vicinanza più totale al ragazzo.

“Lyle ha avuto problemi con il proprio benessere mentale e, come club, abbiamo deciso di sostenere pienamente lui e la sua famiglia, offrendogli tutto il supporto clinico necessario – ha detto Kompany – Gli auguriamo una pronta guarigione. Ci riteniamo molto fortunati che abbia deciso di aprirsi con noi perché abbiamo potuto agire immediatamente, mobilitando il team di supporto all’interno del club. La salute mentale non deve essere più un tabù e se la gente ne parla apertamente si può ricevere aiuto. Non so quanto tornerà, ma l’importante è che sia circondate da persone che possano aiutarlo. In questi momenti l’aspetto umano ha la priorità su tutto“.