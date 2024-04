Formazioni ufficiali Venezia-Brescia: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Venezia-Brescia, match valido per la 33esima giornata di Serie B 2023/2024, in programma oggi alle 16.15. I lagunari cercano un successo per rimanere a tre lunghezze di distanza dal Como in ottica promozione diretta, ma non sarà semplice. Al Penzo infatti arrivano le Rondinelle, che grazie alle ultime due vittorie contro Cosenza e Pisa sono ora settimi e in piena corsa per i play-off. Ecco le scelte dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VENEZIA (3-4-3): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Bjarkason, Candela, Tessmann, Busio, Ellertsson; Gytkjaer, Phjanpalo. Allenatore: Vanoli

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Mangraviti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bianchi; Moncini. Allenatore: Maran.