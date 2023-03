Formazioni ufficiali Ternana-Bari, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Ternana-Bari, sfida valida per la trentesima giornata di Serie B 2022/2023. I pugliesi devono assolutamente vincere se vogliono ambire alla promozione diretta in A, visti i successi delle dirette concorrenti Genoa e Sudtirol. Non sarà però facile sbancare il Liberati, con la Ternana a caccia di punti per allontanare la zona retrocessione e sognare i playoff. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 19 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TERNANA-BARI

TERNANA (3-4-1-2): Iananrilli; Diakite, Sørensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo; Partipilo, Falletti.

Allenatore: C.Lucarelli.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Vicari, Zuzek, Ricci; Mallamo, Maita, Benedetti; Botta; Cheddira, Scheidler.

Allenatore: M.Mignani.