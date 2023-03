Torino-Napoli, Osimhen alieno: stacca altissimo e fa 0-1 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 2

Il Napoli è già in vantaggio. Nel match contro il Torino, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Luciano Spalletti sbloccano la partita grazie al solito Victor Osimhen: il centravanti nigeriano, sugli sviluppi di calcio d’angolo, svetta più alto di tutti, batte Schuurs in marcatura e porta in vantaggio gli ospiti. Ecco il video del gol.