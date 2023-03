Sampdoria-Verona, Zaffaroni: “Abbiamo sbagliato l’approccio, la sosta ci aiuterà”

“È mancato l’approccio, sapevamo che la Sampdoria sarebbe partita in maniera aggressiva e, da questo punto di vista, siamo mancati. Abbiamo subito un uno-due difficile da recuperare, ma poi abbiamo reagito bene creando anche i presupposti per pareggiare. La reazione, insomma, c’è stata, ma abbiamo sbagliato un aspetto della gara che era fondamentale”. Così Marco Zaffaroni, tecnico del Verona, ha commentato a Sky Sport la sconfitta subita contro la Sampdoria.

“Dobbiamo guardare a noi stessi ma non è facile, in questi momenti vai a vedere i risultati delle altre a causa della posizione in cui siamo e questo ti toglie tante energie nervose. Ora c’è la sosta per recuperare non solo da punto di vista fisico. È logico che c’è un po’ di stanchezza: ora dobbiamo sfruttare al massimo la pausa. Sono gare difficili dal punto di vista tecnico, ma da qui alla fine saranno partite in cui l’aspetto nervoso e mentale conta molto, va ad incidere su queste gare. In questo dobbiamo crescere”, ha concluso Zaffaroni.