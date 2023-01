Formazioni ufficiali Ternana-Ascoli, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Ternana-Ascoli, sfida valida per la ventesima giornata della Serie B 2022/2023. Interessante scontro diretto tra due squadre che occupano le zone a ridosso delle prime otto: i padroni di casa sono in crisi di risultati, con una sola vittoria negli ultimi tre mesi e con due 3-0 subiti consecutivamente. Non va in realtà troppo meglio per gli ospiti, che da novembre hanno vinto solo una volta. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:15 di domenica 15 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TERNANA-ASCOLI

TERNANA: Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Ghiringhelli, Agazzi, Di Tacchio, Palumbo, Corrado; Partipilo, Favilli.

ASCOLI: Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco; Dionisi, Gondo.