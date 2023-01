Lazio, distrazione alla coscia per Immobile: esami tra 48-72 ore

Non arrivano buone notizie in casa Lazio: Ciro Immobile è infatti uscito dopo 15 minuti del match contro il Sassuolo. Un problema al flessore della coscia destra, e qui gli sono subito state prestate le cure dallo staff sanitario della Lazio che gli ha fasciato la coscia destra poco sopra il ginocchio. Dai primi riscontri si tratta di una distrazione flessore coscia destra. Fra 48-72 ore però, Immobile eseguirà degli accertamenti strumentali per determinare l’entità dello stop. Sicura la sua assenza per gli ottavi di Coppa Italia col Bologna, previsti per giovedì prossimo all’Olimpico; da valutare invece la sua disponibilità o meno per Lazio-Milan di martedì 24 gennaio.