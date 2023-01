Chelsea-Crystal Palace, momento toccante in ricordo di Vialli prima del match (VIDEO)

di Simone Caravano

Questo pomeriggio il Chelsea e tutti i suoi tifosi hanno ricordato Gianluca Vialli a Stamford Bridge, prima del match di campionato contro il Crystal Palace. A Londra infatti, oltre alle due squadre schierate a centrocampo, sono scesi sul terreno di gioco diverse legende del Chelsea ed ex compagni di Vialli. Tutti in cerchio hanno osservato un minuto di silenzio, mentre sugli spalti i tifosi si passavano un grande striscione dedicato a Vialli, per ricordare ed omaggiare l’ex capitano dei blues. Ecco il video di quanto accaduto.