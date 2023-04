Formazioni ufficiali Spal-Brescia, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Spal-Brescia, sfida valida per la 33esima giornata della Serie B 2022/2023. In classifica, gli emiliani sono diciottesimi con 32 punti (7 vittorie, 11 pareggi, 14 sconfitte), mentre i lombardi sono diciannovesimi a quota 31 (7 vittorie, 10 pareggi, 15 sconfitte). Nel match d’andata, ad imporsi è stato il Brescia per 2-0. Il fischio d’inizio è programmato per le ore 14:00 di sabato 15 aprile, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Celia; Contiliano, Prati, Maistro; Nainggolan; La Mantia, Moncini

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Mangraviti, Cistana, Jallow; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Rodriguez, Listkowski; Ayè