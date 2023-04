Formazioni ufficiali Cosenza-Cittadella, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cosenza-Cittadella, sfida valida per la 33esima giornata della Serie B 2022/2023. Le due compagini sono appaiate a 36 punti in classifica e cercano punti prezioni per la salvezza, visto che al momento occupano il 15esimo posto nella graduatoria. Negli ultimi 9 scontri diretti, ci sono state 3 vittorie del Cosenza, 4 pareggi e 2 vittorie del Cittadella, mentre la gara di andata si è chiusa con il punteggio di 1-1. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14:00 di sabato 15 aprile, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

COSENZA (4-4-2): Micai – Martino, Venturi, Meroni, D’Orazio – Marras, Voca, Calò, D’Urso – Zilli, Nasti. A disposizione: Marson, Lai, Rispoli, Salihamidzic, Cimino, Prestianni, Cortinovis, Kornvig, Agostinelli, Arioli, Delic, Finotto. Allenatore: Viali.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati – Giraudo, Frare, Perticone, Salvi – Branca, Pavan, Vita – Crociata – Maistrello, Antonucci. A disposizione: Maniero, Del Fabro, Felicioli, Mattioli, Donnarumma, Danzi, Mastrantonio, Carriero, Ambrosino, Magrassi, Embalo, Lores Varela. Allenatore: Gorini.