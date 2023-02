Formazioni ufficiali Spal-Bari, Serie B 2022/2023

Oggi alle 14 andrà in scena la sfida tra Spal e Bari valida per la 23ª giornata di Serie B 2022/2023. Bari in leggero calo che punta a tornare al successo dopo due sconfitte in fila per consolidare un posto nella zona playoff. Continua la stagione complicata per la Spal di De Rossi che in casa dovrà conquistare dei punti per allontanarsi dalla zona playout. C’è attesa per l’esordio di Radja Nainggolan che probabilmente partirà dalla panchina. Qui di seguito le scelte dei due allenatori.

SPAL: Alfonso, Dalle Mura, Meccariello, Peda, Celia, Zanellato, Prati, Fetfatzidis, Dickmann, Rabbi, Moncini

BARI: Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Mallamo, Maiello, Benedetti, Folorunsho, Esposito, Cheddira