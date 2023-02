Formazioni ufficiali Perugia-Brescia, Serie B 2022/2023

Oggi alle 14 andrà in scena la sfida tra Perugia e Brescia valida per la 23ª giornata di Serie B 2022/2023. Continua la risalita del Perugia che nelle ultime 5 partita ha ottenuto 3 vittorie 1 pareggio e 1 sconfitta. Brescia in calo che non vince da 8 partite e ora si deve guardare dalla zona playout, lontana solo 1 punto. Qui di seguito le scelte dei due allenatori.

PERUGIA: Gori, Sgarbi, Curado, Rosi, Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi, Kouan, Di Serio, Di Carmine

BRESCIA: Andrenacci, Karacic, Adorni, Coeff, Huard, Bisoli, Bjorkengren, Listkowski, Ndoj, Rodriguez, Bianchi