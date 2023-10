Formazioni ufficiali Sampdoria-Catanzaro, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Catanzaro, sfida valida per l’ottava giornata di Serie B 2023/2024. Appena due punti conquistate nelle ultime sei giornate per la squadra di Pirlo, che ha perso le ultime tre gare disputate a Marassi e vuole riscattarsi. Proverà a farlo contro un Catanzaro che non vince da tre partite dopo un’ottima partenza. Blucerchiati favoriti secondo i bookmakers. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 1 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-CATANZARO

SAMPDORIA: Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca, Girelli, Ricci, Vieira, Pedrola, Esposito, Borini.

CATANZARO: Fulignati, Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc, Brignola, Ghion, Verna, Vandeputte, Biasci, Iemmello.