Tottenham-Liverpool, botta e risposta Romero-Mac Allister sui social dopo l’errore arbitrale

Probabilmente non si placheranno a breve le polemiche dopo l’errore arbitrale avvenuto ieri in Tottenham-Liverpool. Il gol annullato ingiustamente a Luis Diaz è ancora ben presente nella mente dei tifosi ma anche in quella dei calciatori. Così, Cristian Romero e Alexis Mac Allister sono stati protagonisti di un siparietto sui soicla. Il difensore argentino degli Spurs ha pubblicato un post in cui celebrava il successo della sua squadra. Arriva il commento del suo compagno di Nazionale: “Normale quando giochi in 12…”. E controrisposta dell’ex Atalanta: “Vai a piangere a casa”. Messaggi prontamente cancellati, ma si sa che nulla scompare dal web.