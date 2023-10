Dramma in Argentina, tifosa del Rosario Central muore colpita da un lancio di pietre

Dramma in Argentina, con una tifosa del Rosario Central che è stata uccisa a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Newell’s Old Boys. Stando a quanto riportato da Tyc Sports, la donna era in sella alla sua moto ed è stata colpita da un lancio di pietre, che è stato letale per la tifosa. Quest’ultima sarebbe stata colpita alla testa morendo sul colpo. Il club argentino ha rilasciato un comunicato sulla tragedia: “Il Club Atlético Rosario Central si rammarica della morte della nostra tifosa Ivana Paula Garcilazo Bellón e respinge categoricamente qualsiasi atto di violenza”.