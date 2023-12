Formazioni ufficiali Reggiana-Catanzaro, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Reggiana-Catanzaro, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B 2023/2024. Il Boxing Day comincia dal Mapei Stadium, dove si affrontano due neopromosse. La Reggiana è reduce dalla vittoria esterna contro il Sudtirol e vuole allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza, mentre i calabresi hanno perso le ultime due gare e vogliono tornare alla vittoria per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di martedì 26 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI REGGIANA-CATANZARO

REGGIANA: Bardi; Marcandalli, Szyminski, Sampirisi, Bianco, Pieragnolo, Fiamozzi, Crnigoj, Kabashi, Girma, Gondo.

CATANZARO: Fulignati; Situm, Krastev, Scognamillo, Brighenti, D’Andrea, Pontisso, Verna, Vandeputte, Ambrosino, Sounas.