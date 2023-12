Joan Gonzalez: “L’Atletico Madrid può battere l’Inter. Napoli-Barcellona? Non vedo favoriti”

Il centrocampista del Lecce Joan Gonzalez ha rilasciato un’intervista ad AS, facendo un bilancio della sua stagione in Serie A e parlando poi degli ottavi di Champions League con il doppio confronto Italia-Spagna: “Abbiamo iniziato la stagione molto bene. Poi è arrivata una striscia senza vittorie, ma almeno abbiamo pareggiato molto e poi contro il Frosinone siamo tornati alla vittoria. Penso che la cosa più bella di Lecce sia che c’è molta competitività in tutte le posizioni eppure siamo una squadra molto unita. In allenamento tutti danno il massimo per cercare di convincere l’allenatore giorno dopo giorno. È stato un anno inaspettato. Non mi sono soffermato a pensare se a dieci anni immaginassi di arrivare dove sono, ho pensato solo a divertirmi. Quest’anno all’inizio ho giocato un po’ meno, ma ora sembra che abbia più minuti e molta fiducia“.

Su Atletico Madrid-Inter: “L’Atleti è sempre l’Atleti. Per quanto non siano in una situazione ottimale, sono sempre stati in grado di battere grandi squadre. Questa Inter è in ottima forma, ma l’Atleti, pur essendo peggiore, può batterla“. Su Napoli-Barcellona, invece: “Il Napoli non è forte, nonostante sia campione d’Italia, ma neppure il Barça è ad un livello ottimale, quindi vedo il pareggio molto interessante, senza chiari favoriti. Entrambe le squadre hanno molti margini di miglioramento e speriamo che ci regalino un grande spettacolo“.

Infine, Gonzalez ha parlato del suo adattamento alla Serie A: “Il calcio italiano è molto tattico, ma soprattutto molto fisico. I nostri centrali ne sono un esempio: sono animali fisicamente, difendono incredibilmente bene e, sebbene abbiano qualche limitazione sulla palla, hanno un livello più che sufficiente per giocare in Serie A grazie alle loro qualità fisiche. Penso che il calcio si adatti molto bene alle mie condizioni. Fisicamente mi faccio trovare pronto e sono un giocatore che non ha paura di chiedere palla in un calcio tosto come quello italiano. Obiettivo da qui alla fine della stagione? Giocare il più possibile. Per me la cosa più importante è ottenere minuti. I giovani giocatori devono avere minuti per continuare a crescere e imparare, a prescindere dalla categoria“.