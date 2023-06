Formazioni ufficiali Pescara-Foggia: semifinale ritorno playoff Serie C 2022/2023

Alle 20:30 Pescara e Foggia scenderanno in campo in occasione del ritorno del playoff di Serie C 2022/2023. Stadio sold out all’Adriatico per una sfida tra Zeman e Delio Rossi, veterani della panchina dopo le scintille dell’andata. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla finale le formazioni che potranno vantare una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore. Ecco le scelte dei due tecnici.

Le formazioni ufficiali

Pescara (4-3-3): D’Aniello; Cancellotti, Brosco, Boben, Gozzi; Rafia, Aloi, Kraja; Merola, Lescano, Cuppone.

Foggia (3-5-2): Dalmasso; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye.